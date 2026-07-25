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Die Finals 2026 - Judo: Mixed-Team
Die Finals 2026
Judo: Mixed-Team
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Die Finals 2026
Judo: Mixed-Team
Sechs Kämpfe, ein Team, ein Ziel: Im Mixed-Team zählt jeder Punkt. Männer und Frauen kämpfen im Judo gemeinsam um den Titel – mit Technik, Kraft und absolutem Teamgeist. Live-Kommentar: Annett Böhm (ARD), Vivian Kostrzewa
Judo: Mixed-Team
- Sport
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- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Sechs Kämpfe, ein Team, ein Ziel: Im Mixed-Team zählt jeder Punkt. Männer und Frauen kämpfen im Judo gemeinsam um den Titel – mit Technik, Kraft und absolutem Teamgeist. Live-Kommentar: Annett Böhm (ARD), Vivian Kostrzewa