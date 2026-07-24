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Die Finals 2026
ZDF

Die Finals 2026 - Kanu & Para Kanu (M+F): Para Va'a + C2 Mixed

Die Finals 2026
Kanu & Para Kanu (M+F): Para Va'a + C2 Mixed
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ZDF
Die Finals 2026
Kanu & Para Kanu (M+F): Para Va'a + C2 Mixed
  • 24.07.2026

Der Fokus im C2 Mixed liegt auf den Olympioniken Pauline Jagsch/Jacob Schopf und Paulina Paszek/Max Lemke. Im Para Kanu geht Weltmeisterin Lillemor Köper an den Start. Live-Kommentar: Heiko Klasen (ZDF), Ronald Rauhe

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Kanu & Para Kanu (M+F): Para Va'a + C2 Mixed

Der Fokus im C2 Mixed liegt auf den Olympioniken Pauline Jagsch/Jacob Schopf und Paulina Paszek/Max Lemke. Im Para Kanu geht Weltmeisterin Lillemor Köper an den Start. Live-Kommentar: Heiko Klasen (ZDF), Ronald Rauhe

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