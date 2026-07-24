ZDF
Die Finals 2026 - Kanu & Para Kanu (M+F): Para Va'a + C2 Mixed
Die Finals 2026
Kanu & Para Kanu (M+F): Para Va'a + C2 Mixed
ZDF
Die Finals 2026
Kanu & Para Kanu (M+F): Para Va'a + C2 Mixed
- 24.07.2026
Der Fokus im C2 Mixed liegt auf den Olympioniken Pauline Jagsch/Jacob Schopf und Paulina Paszek/Max Lemke. Im Para Kanu geht Weltmeisterin Lillemor Köper an den Start. Live-Kommentar: Heiko Klasen (ZDF), Ronald Rauhe
Kanu & Para Kanu (M+F): Para Va'a + C2 Mixed
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 24.07.2026
- ZDF
Der Fokus im C2 Mixed liegt auf den Olympioniken Pauline Jagsch/Jacob Schopf und Paulina Paszek/Max Lemke. Im Para Kanu geht Weltmeisterin Lillemor Köper an den Start. Live-Kommentar: Heiko Klasen (ZDF), Ronald Rauhe