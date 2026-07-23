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Die Finals 2026
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ZDF

Die Finals 2026 - Kanu (M+F): Einer-Canadier

Die Finals 2026
Kanu (M+F): Einer-Canadier
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Live
ZDF
Die Finals 2026
Kanu (M+F): Einer-Canadier

Die Spannung steigt auf dem Maschsee in Hannover: Im Einer-Canadier fahren sowohl die Frauen als auch die Männer im Parallelsprint um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), David Bauschke

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Kanu (M+F): Einer-Canadier

Die Spannung steigt auf dem Maschsee in Hannover: Im Einer-Canadier fahren sowohl die Frauen als auch die Männer im Parallelsprint um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), David Bauschke

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