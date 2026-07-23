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ZDF
Die Finals 2026 - Kanu (M+F): Einer-Canadier
Die Finals 2026
Kanu (M+F): Einer-Canadier
Live
ZDF
Die Finals 2026
Kanu (M+F): Einer-Canadier
Die Spannung steigt auf dem Maschsee in Hannover: Im Einer-Canadier fahren sowohl die Frauen als auch die Männer im Parallelsprint um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), David Bauschke
Kanu (M+F): Einer-Canadier
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 23.07.2026
- ZDF
Die Spannung steigt auf dem Maschsee in Hannover: Im Einer-Canadier fahren sowohl die Frauen als auch die Männer im Parallelsprint um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), David Bauschke