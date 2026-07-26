sportstudio live: Kanu
Die Finals 2026
Live
ZDF

Die Finals 2026 - Kanu (M+F): Einer-Kajak

Die Finals 2026
Kanu (M+F): Einer-Kajak
Abspielen
Live
ZDF
Die Finals 2026
Kanu (M+F): Einer-Kajak

Bei den Finals 2026 fahren die Kanuten und Kanutinnen in Head-To-Head Rennen auf einer Parallel-Sprint-Strecke von 160m. Austragungsort der heutigen Einer-Rennen ist der Maschsee. Live-Kommentar: Heiko Klasen (ZDF), Ronald Rauhe

Abspielen
ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Kanu (M+F): Einer-Kajak

Bei den Finals 2026 fahren die Kanuten und Kanutinnen in Head-To-Head Rennen auf einer Parallel-Sprint-Strecke von 160m. Austragungsort der heutigen Einer-Rennen ist der Maschsee. Live-Kommentar: Heiko Klasen (ZDF), Ronald Rauhe

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndDie Finals 2026