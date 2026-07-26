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Die Finals 2026 - Kanu (M+F): Einer-Kajak
Die Finals 2026
Kanu (M+F): Einer-Kajak
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Die Finals 2026
Kanu (M+F): Einer-Kajak
Bei den Finals 2026 fahren die Kanuten und Kanutinnen in Head-To-Head Rennen auf einer Parallel-Sprint-Strecke von 160m. Austragungsort der heutigen Einer-Rennen ist der Maschsee. Live-Kommentar: Heiko Klasen (ZDF), Ronald Rauhe
Kanu (M+F): Einer-Kajak
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
Bei den Finals 2026 fahren die Kanuten und Kanutinnen in Head-To-Head Rennen auf einer Parallel-Sprint-Strecke von 160m. Austragungsort der heutigen Einer-Rennen ist der Maschsee. Live-Kommentar: Heiko Klasen (ZDF), Ronald Rauhe