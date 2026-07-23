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Die Finals 2026 - Kanu-Polo (F): Spiel um Platz 3 + Finale
Die Finals 2026
Kanu-Polo (F): Spiel um Platz 3 + Finale
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Die Finals 2026
Kanu-Polo (F): Spiel um Platz 3 + Finale
Das Finale im Speed-Kanu-Polo der Frauen zwischen MKC Duisburg und WSF Liblar sowie das Spiel um Platz 3 zwischen KRM Essen und PSC Coburg. Live-Kommentar: Jonas Schützeberg (ARD), Holger Diedrich
Kanu-Polo (F): Spiel um Platz 3 + Finale
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- herausfordernd
- 23.07.2026
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Das Finale im Speed-Kanu-Polo der Frauen zwischen MKC Duisburg und WSF Liblar sowie das Spiel um Platz 3 zwischen KRM Essen und PSC Coburg. Live-Kommentar: Jonas Schützeberg (ARD), Holger Diedrich