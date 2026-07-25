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Die Finals 2026 - Kanu-Polo (M): Spiel um Platz 3 + Finale

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Kanu-Polo (M): Spiel um Platz 3 + Finale
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Kanu-Polo (M): Spiel um Platz 3 + Finale

Der Maschsee in Hannover wird Schauplatz der Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft im Kanu-Polo der Männer. Live-Kommentar: Jonas Schützeberg (ARD), Holger Diedrich

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Kanu-Polo (M): Spiel um Platz 3 + Finale

Der Maschsee in Hannover wird Schauplatz der Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft im Kanu-Polo der Männer. Live-Kommentar: Jonas Schützeberg (ARD), Holger Diedrich

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