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ZDF
Die Finals 2026 - Kanu und Para-Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed
Die Finals 2026
Kanu und Para-Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed
Live
ZDF
Die Finals 2026
Kanu und Para-Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed
Deutsche Meisterschaften im Para-Kanu und Kanu auf dem Maschsee in Hannover. Es geht um die Titel im Para K1 sowie K2 Mixed. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Jacob Schopf
Kanu und Para-Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Deutsche Meisterschaften im Para-Kanu und Kanu auf dem Maschsee in Hannover. Es geht um die Titel im Para K1 sowie K2 Mixed. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Jacob Schopf