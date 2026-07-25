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Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - Kanu und Para-Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed

Die Finals 2026
Kanu und Para-Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed
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ZDF
Die Finals 2026
Kanu und Para-Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed

Deutsche Meisterschaften im Para-Kanu und Kanu auf dem Maschsee in Hannover. Es geht um die Titel im Para K1 sowie K2 Mixed. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Jacob Schopf

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Kanu und Para-Kanu (M+F): Para K1, K2 Mixed

Deutsche Meisterschaften im Para-Kanu und Kanu auf dem Maschsee in Hannover. Es geht um die Titel im Para K1 sowie K2 Mixed. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Jacob Schopf

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