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ZDF
Die Finals 2026 - Karate (M+F): Kumite Team Halbfinals
Die Finals 2026
Karate (M+F): Kumite Team Halbfinals
Live
ZDF
Die Finals 2026
Karate (M+F): Kumite Team Halbfinals
In der Swiss Life Hall finden die Karate-Halbfinals im Team-Kumite (Freikampf) statt. Die Teams bestehen aus fünf Männern und drei Frauen. Live-Kommentar: Annett Böhm (ARD), Johanna Kneer
Die Finals 2026
Karate (M+F): Kumite Team Halbfinals
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 23.07.2026
- ZDF
In der Swiss Life Hall finden die Karate-Halbfinals im Team-Kumite (Freikampf) statt. Die Teams bestehen aus fünf Männern und drei Frauen. Live-Kommentar: Annett Böhm (ARD), Johanna Kneer