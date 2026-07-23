Karate
Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - Karate (M+F): Kumite Team Halbfinals

Die Finals 2026
Karate (M+F): Kumite Team Halbfinals
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Live
ZDF
Die Finals 2026
Karate (M+F): Kumite Team Halbfinals

In der Swiss Life Hall finden die Karate-Halbfinals im Team-Kumite (Freikampf) statt. Die Teams bestehen aus fünf Männern und drei Frauen. Live-Kommentar: Annett Böhm (ARD), Johanna Kneer

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Die Finals 2026
Karate (M+F): Kumite Team Halbfinals

In der Swiss Life Hall finden die Karate-Halbfinals im Team-Kumite (Freikampf) statt. Die Teams bestehen aus fünf Männern und drei Frauen. Live-Kommentar: Annett Böhm (ARD), Johanna Kneer

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