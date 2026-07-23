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Die Finals 2026 - Karate (M+F): Kumite Team Kämpfe um Platz 3 + Finals
Die Finals 2026
Karate (M+F): Kumite Team Kämpfe um Platz 3 + Finals
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Die Finals 2026
Karate (M+F): Kumite Team Kämpfe um Platz 3 + Finals
Im Team-Kumite (Freikampf) stehen die Kämpfe um Platz 3 sowie das Finale um die Deutsche Meisterschaft an. Aus den Teams stehen sich jeweils fünf Männer und drei Frauen in Duellen gegenüber. Live-Kommentar: Annett Böhm (ARD), Johanna Kneer
Die Finals 2026
Karate (M+F): Kumite Team Kämpfe um Platz 3 + Finals
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 23.07.2026
- ZDF
Im Team-Kumite (Freikampf) stehen die Kämpfe um Platz 3 sowie das Finale um die Deutsche Meisterschaft an. Aus den Teams stehen sich jeweils fünf Männer und drei Frauen in Duellen gegenüber. Live-Kommentar: Annett Böhm (ARD), Johanna Kneer