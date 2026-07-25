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Die Finals 2026 - Leichtathletik: DM aus Wattenscheid

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Leichtathletik: DM aus Wattenscheid

Die besten Leichtathleten kämpfen im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid um Bestleistungen und Deutsche Meistertitel, u.a. mit Speerwerfer Julian Weber und Gina Lückenkemper. Live-Kommentar: Tim Tonder (ARD), Ralf Scholt (ARD)

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Leichtathletik: DM aus Wattenscheid

Die besten Leichtathleten kämpfen im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid um Bestleistungen und Deutsche Meistertitel, u.a. mit Speerwerfer Julian Weber und Gina Lückenkemper. Live-Kommentar: Tim Tonder (ARD), Ralf Scholt (ARD)

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