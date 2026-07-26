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Die Finals 2026 - Leichtathletik: DM aus Wattenscheid
Die Finals 2026
Leichtathletik: DM aus Wattenscheid
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Die Finals 2026
Leichtathletik: DM aus Wattenscheid
Bei den Deutschen Meisterschaften treten heute u.a. Weitsprung-Ass Malaika Mihambo und die Olympiasiegerin im Kugelstoßen Yemisi Mabry an. Live-Kommentar: Fabian Meseberg (ZDF), Lisa Mayer
Leichtathletik: DM aus Wattenscheid
- Sport
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- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
Bei den Deutschen Meisterschaften treten heute u.a. Weitsprung-Ass Malaika Mihambo und die Olympiasiegerin im Kugelstoßen Yemisi Mabry an. Live-Kommentar: Fabian Meseberg (ZDF), Lisa Mayer