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Die Finals 2026 - Leichtathletik (F): Stabhochsprung
Die Finals 2026
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Die Finals 2026
Leichtathletik (F): Stabhochsprung
Auf dem Opernplatz treten die besten Stabhochspringerinnen zur Deutschen Meisterschaft an. Live-Kommentar: Marc Windgassen (ZDF), Alexandra Dersch (ZDF)
Leichtathletik (F): Stabhochsprung
- Sport
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- herausfordernd
- 24.07.2026
- ZDF
Auf dem Opernplatz treten die besten Stabhochspringerinnen zur Deutschen Meisterschaft an. Live-Kommentar: Marc Windgassen (ZDF), Alexandra Dersch (ZDF)