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ZDF
Die Finals 2026 - Leichtathletik (M): Stabhochsprung
Die Finals 2026
Leichtathletik (M): Stabhochsprung
Live
ZDF
Die Finals 2026
Leichtathletik (M): Stabhochsprung
Die Deutschen Meisterschaften der Männer im Stabhochsprung finden im Herzen der Stadt Hannover mit Blick auf das Opernhaus statt. Live-Kommentar: Ralf Scholt (ARD), Tim Tonder (ARD)
Leichtathletik (M): Stabhochsprung
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 23.07.2026
- ZDF
Die Deutschen Meisterschaften der Männer im Stabhochsprung finden im Herzen der Stadt Hannover mit Blick auf das Opernhaus statt. Live-Kommentar: Ralf Scholt (ARD), Tim Tonder (ARD)