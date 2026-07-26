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Die Finals 2026 - Rapid Surfen (F): Halbfinals + Finale

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Rapid Surfen (F): Halbfinals + Finale

Die Finals im Rapid Surfen werden auf der Leinewelle ausgetragen. Die Surferinnen haben vier Wellen à 30 Sekunden Zeit, ihr Können zu zeigen. Im Fokus: Top-Favoritin Valeska Schneider. Live-Kommentar: Florian Eib (ZDF), Jeroen Kuijer

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Rapid Surfen (F): Halbfinals + Finale

Die Finals im Rapid Surfen werden auf der Leinewelle ausgetragen. Die Surferinnen haben vier Wellen à 30 Sekunden Zeit, ihr Können zu zeigen. Im Fokus: Top-Favoritin Valeska Schneider. Live-Kommentar: Florian Eib (ZDF), Jeroen Kuijer

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