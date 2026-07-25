Surfen
Die Finals 2026
Live
ZDF

Die Finals 2026 - Rapid Surfen (M): Halbfinals + Finale

Die Finals 2026
Rapid Surfen (M): Halbfinals + Finale
Abspielen
Live
ZDF
Die Finals 2026
Rapid Surfen (M): Halbfinals + Finale

Surfen mitten in der Stadt: Die besten Surfer kämpfen auf der Leinewelle in Hannover um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jan Wiecken (ARD), Jeroen Kuijer

Abspielen
ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Rapid Surfen (M): Halbfinals + Finale

Surfen mitten in der Stadt: Die besten Surfer kämpfen auf der Leinewelle in Hannover um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jan Wiecken (ARD), Jeroen Kuijer

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndDie Finals 2026