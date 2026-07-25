Live
ZDF
Die Finals 2026 - Rapid Surfen (M): Halbfinals + Finale
Die Finals 2026
Rapid Surfen (M): Halbfinals + Finale
Live
ZDF
Die Finals 2026
Rapid Surfen (M): Halbfinals + Finale
Surfen mitten in der Stadt: Die besten Surfer kämpfen auf der Leinewelle in Hannover um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jan Wiecken (ARD), Jeroen Kuijer
Rapid Surfen (M): Halbfinals + Finale
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Surfen mitten in der Stadt: Die besten Surfer kämpfen auf der Leinewelle in Hannover um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jan Wiecken (ARD), Jeroen Kuijer