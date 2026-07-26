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Die Finals 2026 - RSG (F): Gerätefinals Einzel / Gruppe + Duo
Die Finals 2026
RSG (F): Gerätefinals Einzel / Gruppe + Duo
Live
ZDF
Die Finals 2026
RSG (F): Gerätefinals Einzel / Gruppe + Duo
Bei den Deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik tritt unter anderen Olympiasiegerin Darja Varfolomeev an. Geturnt wird im Einzel, der Gruppe und dem Duo. Live-Kommentar: Sylvia Warnke (ZDF), Daria Bergmann
RSG (F): Gerätefinals Einzel / Gruppe + Duo
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
Bei den Deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik tritt unter anderen Olympiasiegerin Darja Varfolomeev an. Geturnt wird im Einzel, der Gruppe und dem Duo. Live-Kommentar: Sylvia Warnke (ZDF), Daria Bergmann