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Die Finals 2026 - RSG (F): Mehrkampf Einzel / Gruppe+Duo
Die Finals 2026
RSG (F): Mehrkampf Einzel / Gruppe+Duo
Live
ZDF
Die Finals 2026
RSG (F): Mehrkampf Einzel / Gruppe+Duo
Bei den Deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik tritt unter anderen Olympiasiegerin Darja Varfolomeev an. Geturnt wird der Mehrkampf im Einzel, der Gruppe und dem Duo. Live-Kommentar: Regina Saur (ARD), Magdalena Brzeska
RSG (F): Mehrkampf Einzel / Gruppe+Duo
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Bei den Deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik tritt unter anderen Olympiasiegerin Darja Varfolomeev an. Geturnt wird der Mehrkampf im Einzel, der Gruppe und dem Duo. Live-Kommentar: Regina Saur (ARD), Magdalena Brzeska