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Die Finals 2026 - Rudern (M+F): Einer

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Rudern (M+F): Einer

Gesucht wird der Deutsche Meister und die Deutsche Meisterin im Eliminationsrennen. Im Finale treten erst vier, dann drei und schließlich zwei Boote im Kampf um den Titel an. Live-Kommentar: Arne Simann (ZDF)

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Rudern (M+F): Einer

Gesucht wird der Deutsche Meister und die Deutsche Meisterin im Eliminationsrennen. Im Finale treten erst vier, dann drei und schließlich zwei Boote im Kampf um den Titel an. Live-Kommentar: Arne Simann (ZDF)

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