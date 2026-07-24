Live
ZDF
Die Finals 2026 - Rudern (M+F): Einer
Die Finals 2026
Rudern (M+F): Einer
Live
ZDF
Die Finals 2026
Rudern (M+F): Einer
Gesucht wird der Deutsche Meister und die Deutsche Meisterin im Eliminationsrennen. Im Finale treten erst vier, dann drei und schließlich zwei Boote im Kampf um den Titel an. Live-Kommentar: Arne Simann (ZDF)
Rudern (M+F): Einer
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 24.07.2026
- ZDF
Gesucht wird der Deutsche Meister und die Deutsche Meisterin im Eliminationsrennen. Im Finale treten erst vier, dann drei und schließlich zwei Boote im Kampf um den Titel an. Live-Kommentar: Arne Simann (ZDF)