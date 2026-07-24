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Die Finals 2026 - Rudern (M+F): Halbfinals Einer

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Rudern (M+F): Halbfinals Einer

Auf dem Maschsee werden die Rennen über eine Sprintdistanz von 350 Metern auf vier Bahnen ausgetragen. Die jeweils zwei schnellsten Boote der Halbfinalrennen qualifizieren sich für das Finale. Live-Kommentar: Arne Simann (ZDF)

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Rudern (M+F): Halbfinals Einer

Auf dem Maschsee werden die Rennen über eine Sprintdistanz von 350 Metern auf vier Bahnen ausgetragen. Die jeweils zwei schnellsten Boote der Halbfinalrennen qualifizieren sich für das Finale. Live-Kommentar: Arne Simann (ZDF)

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