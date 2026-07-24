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Die Finals 2026 - Rudern (M+F): Halbfinals Einer
Die Finals 2026
Rudern (M+F): Halbfinals Einer
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Die Finals 2026
Rudern (M+F): Halbfinals Einer
Auf dem Maschsee werden die Rennen über eine Sprintdistanz von 350 Metern auf vier Bahnen ausgetragen. Die jeweils zwei schnellsten Boote der Halbfinalrennen qualifizieren sich für das Finale. Live-Kommentar: Arne Simann (ZDF)
Rudern (M+F): Halbfinals Einer
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- 24.07.2026
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Auf dem Maschsee werden die Rennen über eine Sprintdistanz von 350 Metern auf vier Bahnen ausgetragen. Die jeweils zwei schnellsten Boote der Halbfinalrennen qualifizieren sich für das Finale. Live-Kommentar: Arne Simann (ZDF)