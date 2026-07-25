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Die Finals 2026 - Rudern und Para-Rudern (M+F): Finals Achter + Para Mixed Zweier

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Rudern und Para-Rudern (M+F): Finals Achter + Para Mixed Zweier
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Rudern und Para-Rudern (M+F): Finals Achter + Para Mixed Zweier

Bei den Ruder-Wettbewerben auf dem Maschsee geht es in den Finals im Achter sowie im Para Mixed Zweier um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Kathrin Boron

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Rudern und Para-Rudern (M+F): Finals Achter + Para Mixed Zweier

Bei den Ruder-Wettbewerben auf dem Maschsee geht es in den Finals im Achter sowie im Para Mixed Zweier um die Deutsche Meisterschaft. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Kathrin Boron

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