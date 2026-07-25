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Die Finals 2026 - Rudern und Para-Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier

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Rudern und Para-Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier
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Rudern und Para-Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier

Auch die Ruder-Wettbewerbe finden in Hannover auf dem Maschsee statt. Auf dem Programm stehen in dieser Session die Viertel- und Halbfinals im Achter sowie die Halbfinals im Para Mixed Zweier. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Jonas Schützeberg (ARD), Kathrin Boron

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Rudern und Para-Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier

Auch die Ruder-Wettbewerbe finden in Hannover auf dem Maschsee statt. Auf dem Programm stehen in dieser Session die Viertel- und Halbfinals im Achter sowie die Halbfinals im Para Mixed Zweier. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Jonas Schützeberg (ARD), Kathrin Boron

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