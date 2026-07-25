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Die Finals 2026 - Rudern und Para-Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier
Die Finals 2026
Rudern und Para-Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier
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Die Finals 2026
Rudern und Para-Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier
Auch die Ruder-Wettbewerbe finden in Hannover auf dem Maschsee statt. Auf dem Programm stehen in dieser Session die Viertel- und Halbfinals im Achter sowie die Halbfinals im Para Mixed Zweier. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Jonas Schützeberg (ARD), Kathrin Boron
Rudern und Para-Rudern (M+F): Halbfinals Achter + Para Mixed Zweier
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Auch die Ruder-Wettbewerbe finden in Hannover auf dem Maschsee statt. Auf dem Programm stehen in dieser Session die Viertel- und Halbfinals im Achter sowie die Halbfinals im Para Mixed Zweier. Live-Kommentar: Jörg Klawitter (ARD), Jonas Schützeberg (ARD), Kathrin Boron