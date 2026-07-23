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Die Finals 2026 - Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
Die Finals 2026
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
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Die Finals 2026
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
Im Stadionbad Hannover starten die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen. Die erste Entscheidungen fallen in den Spannung versprechenden Elimination Races über 50m Brust. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Dorothea Brandt
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
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- 23.07.2026
- ZDF
Im Stadionbad Hannover starten die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen. Die erste Entscheidungen fallen in den Spannung versprechenden Elimination Races über 50m Brust. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Dorothea Brandt