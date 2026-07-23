Schwimmen - Männer
Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen

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Die Finals 2026
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen

Im Stadionbad Hannover starten die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen. Die erste Entscheidungen fallen in den Spannung versprechenden Elimination Races über 50m Brust. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Dorothea Brandt

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen

Im Stadionbad Hannover starten die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen. Die erste Entscheidungen fallen in den Spannung versprechenden Elimination Races über 50m Brust. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Dorothea Brandt

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