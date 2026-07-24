Schwimmen - Männer
Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen

Die Finals 2026
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
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Die Finals 2026
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
  • 24.07.2026

Brust, Freistil, Schmetterling, Rücken: Im Stadionbad werden heute die Deutschen Lagenmeister und Lagenmeisterinnen in allen vier Lagen ermittelt. Am Start ist u.a. Weltmeisterin Anna Elendt. Live-Kommentar: Volker Grube (ZDF)

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen

Brust, Freistil, Schmetterling, Rücken: Im Stadionbad werden heute die Deutschen Lagenmeister und Lagenmeisterinnen in allen vier Lagen ermittelt. Am Start ist u.a. Weltmeisterin Anna Elendt. Live-Kommentar: Volker Grube (ZDF)

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