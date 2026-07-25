Schwimmen - Männer
Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen

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Die Finals 2026
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen

Finalentscheidungen im Becken: Deutschlands schnellste Schwimmerinnen und Schwimmer kämpfen um DM-Titel. Mit dabei: Johannes Liebmann, Europarekordhalter über 800m Freistil. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Dorothea Brandt

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen

Finalentscheidungen im Becken: Deutschlands schnellste Schwimmerinnen und Schwimmer kämpfen um DM-Titel. Mit dabei: Johannes Liebmann, Europarekordhalter über 800m Freistil. Live-Kommentar: Tom Bartels (ARD), Dorothea Brandt

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