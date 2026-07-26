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Die Finals 2026 - Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
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Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
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Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
Olympiasieger Florian Wellbrock gegen Vize-Weltmeister Sven Schwarz - heute steht u.a. das Duell der Freistil-Giganten über die kombinierte Wertung über 400 Meter und 800 Meter an. Live-Kommentar: Volker Grube (ZDF)
Schwimmen (M+F): Diverse Entscheidungen
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- 26.07.2026
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Olympiasieger Florian Wellbrock gegen Vize-Weltmeister Sven Schwarz - heute steht u.a. das Duell der Freistil-Giganten über die kombinierte Wertung über 400 Meter und 800 Meter an. Live-Kommentar: Volker Grube (ZDF)