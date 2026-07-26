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Die Finals 2026 - Speed-Klettern (F): Einzel

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Speed-Klettern (F): Einzel

Auf dem Opernplatz treten immer zwei Athletinnen gegeneinander an, die Schnellere setzt sich durch. Die Routen sind 15 Meter hoch und bestehen aus standardisierten Griff- und Trittabfolgen. Live-Kommentar: Julius Hilfenhaus (ZDF)

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Speed-Klettern (F): Einzel

Auf dem Opernplatz treten immer zwei Athletinnen gegeneinander an, die Schnellere setzt sich durch. Die Routen sind 15 Meter hoch und bestehen aus standardisierten Griff- und Trittabfolgen. Live-Kommentar: Julius Hilfenhaus (ZDF)

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