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Die Finals 2026 - Speed-Klettern (M): Einzel
Die Finals 2026
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Die Finals 2026
Speed-Klettern (M): Einzel
Gleiche Wand, gleiche Route: Im direkten Duell entscheiden Millisekunden über Sieg oder Niederlage. Ein Sprint nach oben - und der Weg zur Deutschen Meisterschaft im Speed-Klettern. Live-Kommentar: Tobias Barnerssoi (ARD)
Speed-Klettern (M): Einzel
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- herausfordernd
- 25.07.2026
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Gleiche Wand, gleiche Route: Im direkten Duell entscheiden Millisekunden über Sieg oder Niederlage. Ein Sprint nach oben - und der Weg zur Deutschen Meisterschaft im Speed-Klettern. Live-Kommentar: Tobias Barnerssoi (ARD)