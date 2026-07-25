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Die Finals 2026 - Speed-Klettern (M): Einzel

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Speed-Klettern (M): Einzel

Gleiche Wand, gleiche Route: Im direkten Duell entscheiden Millisekunden über Sieg oder Niederlage. Ein Sprint nach oben - und der Weg zur Deutschen Meisterschaft im Speed-Klettern. Live-Kommentar: Tobias Barnerssoi (ARD)

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Speed-Klettern (M): Einzel

Gleiche Wand, gleiche Route: Im direkten Duell entscheiden Millisekunden über Sieg oder Niederlage. Ein Sprint nach oben - und der Weg zur Deutschen Meisterschaft im Speed-Klettern. Live-Kommentar: Tobias Barnerssoi (ARD)

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