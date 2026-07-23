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Die Finals 2026 - Trampolinturnen (M+F): Einzel
Die Finals 2026
Trampolinturnen (M+F): Einzel
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Die Finals 2026
Trampolinturnen (M+F): Einzel
Bei den Finals 2026 werden die neue Deutsche Meisterin und der neue Deutsche Meister im Trampolinturnen gesucht. Die Einzel-Wettbewerbe finden in der ZAG Arena in Hannover statt. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Philip Möller
Trampolinturnen (M+F): Einzel
- Sport
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- herausfordernd
- 23.07.2026
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Bei den Finals 2026 werden die neue Deutsche Meisterin und der neue Deutsche Meister im Trampolinturnen gesucht. Die Einzel-Wettbewerbe finden in der ZAG Arena in Hannover statt. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Philip Möller