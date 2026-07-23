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Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - Trampolinturnen (M+F): Einzel

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Die Finals 2026
Trampolinturnen (M+F): Einzel

Bei den Finals 2026 werden die neue Deutsche Meisterin und der neue Deutsche Meister im Trampolinturnen gesucht. Die Einzel-Wettbewerbe finden in der ZAG Arena in Hannover statt. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Philip Möller

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Trampolinturnen (M+F): Einzel

Bei den Finals 2026 werden die neue Deutsche Meisterin und der neue Deutsche Meister im Trampolinturnen gesucht. Die Einzel-Wettbewerbe finden in der ZAG Arena in Hannover statt. Live-Kommentar: Philipp Sohmer (ARD), Philip Möller

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