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Die Finals 2026 - Triathlon (F): Sprint

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Triathlon (F): Sprint

Am Steinhuder Meer tritt Deutschlands Triathlon-Elite der Frauen an. Es geht um den DM-Titel in der Sprint-Distanz über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen. Live-Kommentar: Dirk Froberg (ARD), Uwe de Mas

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ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Triathlon (F): Sprint

Am Steinhuder Meer tritt Deutschlands Triathlon-Elite der Frauen an. Es geht um den DM-Titel in der Sprint-Distanz über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen. Live-Kommentar: Dirk Froberg (ARD), Uwe de Mas

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