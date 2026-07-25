Live
ZDF
Die Finals 2026 - Triathlon (F): Sprint
Die Finals 2026
Triathlon (F): Sprint
Live
ZDF
Die Finals 2026
Triathlon (F): Sprint
Am Steinhuder Meer tritt Deutschlands Triathlon-Elite der Frauen an. Es geht um den DM-Titel in der Sprint-Distanz über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen. Live-Kommentar: Dirk Froberg (ARD), Uwe de Mas
Triathlon (F): Sprint
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 25.07.2026
- ZDF
Am Steinhuder Meer tritt Deutschlands Triathlon-Elite der Frauen an. Es geht um den DM-Titel in der Sprint-Distanz über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen. Live-Kommentar: Dirk Froberg (ARD), Uwe de Mas