Windsurfen
Die Finals 2026
Live
ZDF

Die Finals 2026 - Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen

Die Finals 2026
Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen
Abspielen
Live
ZDF
Die Finals 2026
Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen

Die finalen Kursrennen finden auf dem Steinhuder Meer statt. Gesegelt wird auf einem Up-and-Down-Kurs, bei dem Bojen in einer festgelegten Reihenfolge und Richtung umrundet werden. Live-Kommentar: Constantin Eckner (ZDF)

Abspielen
ZDFsportstudio - Die Finals 2026 Hannover
Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen

Die finalen Kursrennen finden auf dem Steinhuder Meer statt. Gesegelt wird auf einem Up-and-Down-Kurs, bei dem Bojen in einer festgelegten Reihenfolge und Richtung umrundet werden. Live-Kommentar: Constantin Eckner (ZDF)

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndDie Finals 2026