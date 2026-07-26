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Die Finals 2026 - Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen
Die Finals 2026
Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen
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Die Finals 2026
Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen
Die finalen Kursrennen finden auf dem Steinhuder Meer statt. Gesegelt wird auf einem Up-and-Down-Kurs, bei dem Bojen in einer festgelegten Reihenfolge und Richtung umrundet werden. Live-Kommentar: Constantin Eckner (ZDF)
Windsurfen (M+F): Raceboard Kursrennen
- Sport
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- herausfordernd
- 26.07.2026
- ZDF
Die finalen Kursrennen finden auf dem Steinhuder Meer statt. Gesegelt wird auf einem Up-and-Down-Kurs, bei dem Bojen in einer festgelegten Reihenfolge und Richtung umrundet werden. Live-Kommentar: Constantin Eckner (ZDF)