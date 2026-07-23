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Die Finals 2026
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Die Finals 2026 - Windsurfen (M+F): Teamsprint

Die Finals 2026
Windsurfen (M+F): Teamsprint
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Die Finals 2026
Windsurfen (M+F): Teamsprint

Auf dem Steinhuder Meer werden die Deutschen Meisterinnen und Meister im Windsurfen gekürt. Die Disziplin Raceboard-Teamsprint verspricht kurze und sehr schnelle Staffelrennen. Live-Kommentar: Peter Carstens (ARD), Andreas Weber

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Windsurfen (M+F): Teamsprint

Auf dem Steinhuder Meer werden die Deutschen Meisterinnen und Meister im Windsurfen gekürt. Die Disziplin Raceboard-Teamsprint verspricht kurze und sehr schnelle Staffelrennen. Live-Kommentar: Peter Carstens (ARD), Andreas Weber

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