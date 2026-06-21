Bei der Fußball-WM 2026 trifft Belgien in Gruppe G auf Iran. Gespielt wird in Los Angeles, Anstoß ist um 21 Uhr MEZ. Belgien zählt zu den stärkeren Teams der Gruppe G, Iran will wichtige Punkte im Kampf ums Weiterkommen holen. Ebenfalls in der Gruppe spielen Ägypten und Neuseeland. Das ZDF zeigt die Partie live im TV und Livestream.