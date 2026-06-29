Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan
FIFA WM 2026
Live
ZDF

FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan

FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan
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Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan

Brasilien trifft im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 auf Japan. Ein starker Gegner für die Selecao. Die Partie jetzt im Livestream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.

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FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan

Brasilien trifft im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 auf Japan. Ein starker Gegner für die Selecao. Die Partie jetzt im Livestream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.

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