Vorrunde: Gruppe C Brasilien - Marokko
FIFA WM 2026
Live
ZDF

FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Brasilien - Marokko

FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Brasilien - Marokko
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Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Brasilien - Marokko

Brasilien trifft am 1. Spieltag der Gruppe C in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Marokko. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 00:00 Uhr.

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Offizieller Sender der FIFA Fußball-WM 2026
Fußball-WM 2026: Brasilien - Marokko

Brasilien trifft am 1. Spieltag der Gruppe C in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Marokko. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 00:00 Uhr.

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Bei der Fußball-WM 2026 trifft Brasilien in Gruppe C auf Marokko. Gespielt wird in New York/New Jersey, Anstoß ist um 0 Uhr MEZ. Brasilien zählt zu den Favoriten, Marokko will an frühere Turniererfolge anknüpfen. Ebenfalls in der Gruppe spielen Haiti und Schottland. Das ZDF zeigt die Partie live im TV und Livestream.
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