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ZDF
FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Brasilien - Marokko
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Brasilien - Marokko
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Brasilien - Marokko
Brasilien trifft am 1. Spieltag der Gruppe C in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Marokko. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 00:00 Uhr.
Fußball-WM 2026: Brasilien - Marokko
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 13.06.2026
- ZDF
Brasilien trifft am 1. Spieltag der Gruppe C in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Marokko. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 00:00 Uhr.
Bei der Fußball-WM 2026 trifft Brasilien in Gruppe C auf Marokko. Gespielt wird in New York/New Jersey, Anstoß ist um 0 Uhr MEZ. Brasilien zählt zu den Favoriten, Marokko will an frühere Turniererfolge anknüpfen. Ebenfalls in der Gruppe spielen Haiti und Schottland. Das ZDF zeigt die Partie live im TV und Livestream.
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