In Gruppe E der Fußball-WM 2026 spielt Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Anstoß in Toronto ist um 22 Uhr MEZ. Für das DFB-Team um Trainer Julian Nagelsmann geht es um wichtige Punkte auf dem Weg ins Achtelfinale. Zur Gruppe gehören auch Ecuador und Curacao. Das ZDF überträgt live im TV und im Stream.