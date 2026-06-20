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FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste
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Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste
Am 2. Spieltag in Gruppe E der Fußball-WM 2026 trifft die Nagelsmann-Elf auf die Elfenbeinküste. Die Partie live im Stream. Anstoß ist um 22:00 Uhr.
Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 20.06.2026
- ZDF
Am 2. Spieltag in Gruppe E der Fußball-WM 2026 trifft die Nagelsmann-Elf auf die Elfenbeinküste. Die Partie live im Stream. Anstoß ist um 22:00 Uhr.
In Gruppe E der Fußball-WM 2026 spielt Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Anstoß in Toronto ist um 22 Uhr MEZ. Für das DFB-Team um Trainer Julian Nagelsmann geht es um wichtige Punkte auf dem Weg ins Achtelfinale. Zur Gruppe gehören auch Ecuador und Curacao. Das ZDF überträgt live im TV und im Stream.
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