Sechzehntelfinale: Deutschland - Paraguay
FIFA WM 2026
Live
ZDF

FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay

FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay
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Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay

Deutschland steht im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026. Kann die Mannschaft nach dem schwachen Auftritt gegen Ecuador wieder performen? Die Partie jetzt im Livestream. Spielbeginn: 22:30 Uhr.

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FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay

Deutschland steht im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026. Kann die Mannschaft nach dem schwachen Auftritt gegen Ecuador wieder performen? Die Partie jetzt im Livestream. Spielbeginn: 22:30 Uhr.

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