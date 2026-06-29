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ZDF
FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay
Deutschland steht im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026. Kann die Mannschaft nach dem schwachen Auftritt gegen Ecuador wieder performen? Die Partie jetzt im Livestream. Spielbeginn: 22:30 Uhr.
Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 29.06.2026
- ZDF
Deutschland steht im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026. Kann die Mannschaft nach dem schwachen Auftritt gegen Ecuador wieder performen? Die Partie jetzt im Livestream. Spielbeginn: 22:30 Uhr.