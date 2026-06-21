Vorrunde: Gruppe E Ecuador – Curaçao
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FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Ecuador - Curaçao

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Fußball-WM 2026: Ecuador - Curaçao

Ecuador trifft am 2. Spieltag der deutschen Gruppe E in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Curaçao. Die Partie live im Stream. Anstoß ist um 2:00 Uhr.

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Ecuador trifft am 2. Spieltag der deutschen Gruppe E in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Curaçao. Die Partie live im Stream. Anstoß ist um 2:00 Uhr.

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Bei der Fußball-WM 2026 trifft Ecuador auf Curacao. Gespielt wird in Kansas City, Anstoß ist um 2 Uhr MEZ. Beide Teams kämpfen um ihre Chancen in Gruppe E. Auch Deutschland und die Elfenbeinküste sind Teil der Gruppe. Das ZDF zeigt die Partie live im TV und im Stream.
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