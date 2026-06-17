Vorrunde: Gruppe L England - Kroatien
FIFA WM 2026
Live
ZDF

FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: England - Kroatien

FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: England - Kroatien
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Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: England - Kroatien

England trifft am 1. Spieltag der Gruppe L in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Kroatien. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 22:00 Uhr.

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Offizieller Sender der FIFA Fußball-WM 2026
Fußball-WM 2026: England - Kroatien

England trifft am 1. Spieltag der Gruppe L in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Kroatien. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 22:00 Uhr.

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In Gruppe L der Fußball-WM 2026 trifft England auf Kroatien. Gespielt wird in Dallas, Anstoß ist um 22 Uhr MEZ. Beide Teams gehören zu den etablierten Nationen im internationalen Fußball. In Gruppe L spielen zudem Ghana und Panama. Das ZDF zeigt das Spiel live im TV und Stream.
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