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FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Halbfinale Frankreich - Spanien
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Halbfinale Frankreich - Spanien
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Halbfinale Frankreich - Spanien
Wer kommt ins WM-Endspiel? Frankreich trifft im ersten Halbfinale der Fußball-WM 2026 auf Spanien. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21 Uhr.
Fußball-WM 2026: Halbfinale Frankreich - Spanien
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 14.07.2026
- ZDF
Wer kommt ins WM-Endspiel? Frankreich trifft im ersten Halbfinale der Fußball-WM 2026 auf Spanien. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21 Uhr.