Viertelfinale - Frankreich - Spanien
FIFA WM 2026
Live
ZDF

FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Halbfinale Frankreich - Spanien

FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Halbfinale Frankreich - Spanien
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Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Halbfinale Frankreich - Spanien

Wer kommt ins WM-Endspiel? Frankreich trifft im ersten Halbfinale der Fußball-WM 2026 auf Spanien. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21 Uhr.

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FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Fußball-WM 2026: Halbfinale Frankreich - Spanien

Wer kommt ins WM-Endspiel? Frankreich trifft im ersten Halbfinale der Fußball-WM 2026 auf Spanien. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21 Uhr.

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