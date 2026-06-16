Vorrunde: Gruppe G Iran - Neuseeland
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Fußball-WM 2026: Iran - Neuseeland

Iran trifft am 1. Spieltag der Gruppe G in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Neuseeland. Die Partie live im Stream. Spielbeginn: 3:00 Uhr.

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Iran trifft am 1. Spieltag der Gruppe G in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Neuseeland. Die Partie live im Stream. Spielbeginn: 3:00 Uhr.

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Iran spielt zum Auftakt der Fußball-WM in Gruppe G gegen Neuseeland in Los Angeles. Anstoß ist um 3 Uhr MEZ. Beide Teams wollen wichtige Punkte im Kampf ums Weiterkommen sichern. In der Gruppe warten außerdem Belgien und Ägypten. Das ZDF überträgt die Partie live im TV und Stream.
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