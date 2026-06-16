Iran spielt zum Auftakt der Fußball-WM in Gruppe G gegen Neuseeland in Los Angeles. Anstoß ist um 3 Uhr MEZ. Beide Teams wollen wichtige Punkte im Kampf ums Weiterkommen sichern. In der Gruppe warten außerdem Belgien und Ägypten. Das ZDF überträgt die Partie live im TV und Stream.