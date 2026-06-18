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FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Kanada - Katar
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Kanada - Katar
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Kanada - Katar
Kanada trifft am 2. Spieltag der Gruppe B in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Katar. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 00:00 Uhr.
Fußball-WM 2026: Kanada - Katar
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 18.06.2026
- ZDF
Kanada trifft am 2. Spieltag der Gruppe B in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Katar. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 00:00 Uhr.
In Gruppe B der Fußball-WM 2026 spielt Kanada gegen Katar. Austragungsort ist Vancouver, Anstoß um 0 Uhr MEZ. Beide Mannschaften kämpfen um ihre Chancen auf das Weiterkommen. Komplettiert wird die Gruppe durch die Schweiz und Bosnien-Herzegowina. Das ZDF überträgt live im TV und im Stream.
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