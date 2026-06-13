Live
ZDF
FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Katar - Schweiz
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Katar - Schweiz
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Katar - Schweiz
Katar trifft am 1. Spieltag der Gruppe B in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf die Schweiz. Die Partie in San Francisco jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21:00 Uhr.
Fußball-WM 2026: Katar - Schweiz
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 13.06.2026
- ZDF
Katar trifft am 1. Spieltag der Gruppe B in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf die Schweiz. Die Partie in San Francisco jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21:00 Uhr.
Zum Auftakt der Gruppe B der Fußball-WM 2026 trifft Katar auf die Schweiz. Gespielt wird in San Francisco, Anstoß ist um 21 Uhr MEZ. Die Schweiz geht als etablierte Turniermannschaft ins Spiel, Katar will sich erneut auf großer Bühne behaupten. Auch Kanada und Bosnien-Herzegowina gehören zur Gruppe. Das ZDF zeigt die Partie live im TV und Livestream.
Ähnliche Inhalte entdecken