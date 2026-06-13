Zum Auftakt der Gruppe B der Fußball-WM 2026 trifft Katar auf die Schweiz. Gespielt wird in San Francisco, Anstoß ist um 21 Uhr MEZ. Die Schweiz geht als etablierte Turniermannschaft ins Spiel, Katar will sich erneut auf großer Bühne behaupten. Auch Kanada und Bosnien-Herzegowina gehören zur Gruppe. Das ZDF zeigt die Partie live im TV und Livestream.