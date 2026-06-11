Im legendären Aztekenstadion startet die Fußball-WM 2026 90 Minuten vor dem Anpfiff des WM-Spiels mit einer großen Eröffnungsfeier. Zahlreiche Musik-Acts sorgen für WM-Stimmung – darunter Shakira und Burna Boy mit dem offiziellen Turniersong "Dai Dai".

Das Eröffnungsspiel findet zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika statt. Zum Auftakt der Gruppe A empfängt die mexikanische Nationalmannschaft die Südafrikaner in Mexiko-Stadt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr MESZ. Für Mexiko geht es vor heimischem Publikum um einen perfekten Start ins Turnier, Südafrika will direkt für eine Überraschung sorgen. Weitere Gegner in Gruppe A sind Tschechien und Südkorea. Das ZDF zeigt das WM-Eröffnungsspiel live im TV und Livestream – inklusive Vorberichten, Analysen und Highlights.