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ZDF
FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Niederlande - Schweden
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Niederlande - Schweden
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Niederlande - Schweden
Die Niederlande treffen am 2. Spieltag der Gruppe F in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Schweden. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Fußball-WM 2026: Niederlande - Schweden
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 20.06.2026
- ZDF
Die Niederlande treffen am 2. Spieltag der Gruppe F in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Schweden. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Bei der Fußball-WM 2026 trifft die Niederlande in Gruppe F auf Schweden. Gespielt wird in Houston, Anstoß ist um 19 Uhr MEZ. Beide Teams wollen sich eine gute Ausgangsposition sichern. Ebenfalls in der Gruppe: Japan und Tunesien. Das ZDF zeigt die Partie live.
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