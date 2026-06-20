Vorrunde: Gruppe F Niederlande - Schweden
FIFA WM 2026
Live
ZDF

FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Niederlande - Schweden

FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Niederlande - Schweden
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Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Niederlande - Schweden

Die Niederlande treffen am 2. Spieltag der Gruppe F in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Schweden. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.

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FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Fußball-WM 2026: Niederlande - Schweden

Die Niederlande treffen am 2. Spieltag der Gruppe F in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Schweden. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.

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Bei der Fußball-WM 2026 trifft die Niederlande in Gruppe F auf Schweden. Gespielt wird in Houston, Anstoß ist um 19 Uhr MEZ. Beide Teams wollen sich eine gute Ausgangsposition sichern. Ebenfalls in der Gruppe: Japan und Tunesien. Das ZDF zeigt die Partie live.
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