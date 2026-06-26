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ZDF
FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich
Norwegen trifft am 3. Spieltag der Gruppe I in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Frankreich. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21:00 Uhr.
Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 26.06.2026
- ZDF
Norwegen trifft am 3. Spieltag der Gruppe I in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Frankreich. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21:00 Uhr.