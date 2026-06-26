Vorrunde: Gruppe I Norwegen – Frankreich
FIFA WM 2026
Live
ZDF

FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich

FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich
Abspielen
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich

Norwegen trifft am 3. Spieltag der Gruppe I in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Frankreich. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21:00 Uhr.

Abspielen
FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich

Norwegen trifft am 3. Spieltag der Gruppe I in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Frankreich. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21:00 Uhr.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndFIFA WM 2026