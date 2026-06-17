Vorrunde: Gruppe J Österreich - Jordanien
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FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Österreich - Jordanien

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Fußball-WM 2026: Österreich - Jordanien

Österreich trifft am 1. Spieltag der Gruppe J in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Jordanien. Die Partie live im Stream. Spielbeginn: 6:00 Uhr.

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Fußball-WM 2026: Österreich - Jordanien

Österreich trifft am 1. Spieltag der Gruppe J in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Jordanien. Die Partie live im Stream. Spielbeginn: 6:00 Uhr.

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Bei der Fußball-WM 2026 trifft Österreich in Gruppe J auf Jordanien. Gespielt wird in San Francisco, Anstoß ist um 6 Uhr MEZ. Österreich geht als Favorit ins Spiel, Jordanien will dagegenhalten. Zur Gruppe J gehören auch Titelverteidiger Argentinien und Algerien. Das ZDF zeigt die Partie live.
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