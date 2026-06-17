Bei der Fußball-WM 2026 trifft Österreich in Gruppe J auf Jordanien. Gespielt wird in San Francisco, Anstoß ist um 6 Uhr MEZ. Österreich geht als Favorit ins Spiel, Jordanien will dagegenhalten. Zur Gruppe J gehören auch Titelverteidiger Argentinien und Algerien. Das ZDF zeigt die Partie live.