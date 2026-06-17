Live
ZDF
FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo
Portugal trifft am 1. Spieltag der Gruppe K in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf die Demokratische Republik Kongo. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 17.06.2026
- ZDF
Portugal trifft am 1. Spieltag der Gruppe K in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf die Demokratische Republik Kongo. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Bei der Fußball-WM 2026 spielt Portugal in Gruppe K gegen die DR Kongo. Austragungsort ist Houston, Anstoß um 19 Uhr MEZ. Portugal zählt zu den stärkeren Teams der Gruppe K. Weitere Gegner sind Usbekistan und Kolumbien. Das ZDF zeigt das Spiel live im TV und Stream.
Ähnliche Inhalte entdecken