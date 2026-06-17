Vorrunde: Gruppe K Portugal – D.R. Kongo
FIFA WM 2026
Live
ZDF

FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo

FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo
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Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo

Portugal trifft am 1. Spieltag der Gruppe K in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf die Demokratische Republik Kongo. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.

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Offizieller Sender der FIFA Fußball-WM 2026
Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo

Portugal trifft am 1. Spieltag der Gruppe K in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf die Demokratische Republik Kongo. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 19:00 Uhr.

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Bei der Fußball-WM 2026 spielt Portugal in Gruppe K gegen die DR Kongo. Austragungsort ist Houston, Anstoß um 19 Uhr MEZ. Portugal zählt zu den stärkeren Teams der Gruppe K. Weitere Gegner sind Usbekistan und Kolumbien. Das ZDF zeigt das Spiel live im TV und Stream.
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