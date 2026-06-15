Live
ZDF
FIFA WM 2026 - Fußball-WM 2026: Saudi-Arabien - Uruguay
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Saudi-Arabien - Uruguay
Live
ZDF
FIFA WM 2026
Fußball-WM 2026: Saudi-Arabien - Uruguay
Saudi-Arabien trifft am 1. Spieltag der Gruppe H in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Uruguay. Die Partie in Miami live im Stream. Spielbeginn: 00:00 Uhr.
Fußball-WM 2026: Saudi-Arabien - Uruguay
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 15.06.2026
- ZDF
Saudi-Arabien trifft am 1. Spieltag der Gruppe H in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Uruguay. Die Partie in Miami live im Stream. Spielbeginn: 00:00 Uhr.
In Gruppe H trifft Saudi-Arabien auf Uruguay. Gespielt wird in Miami, Anstoß ist um 0 Uhr MEZ. Weitere Gegner sind Spanien und Kap Verde. Das ZDF zeigt die Begegnung live.
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