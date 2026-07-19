Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft rückt näher. Im Endspiel unweit von New York stehen sich Spanien und Argentinien gegenüber. Im Fokus steht dabei vor allem das mit Spannung erwartete Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi. Das ZDF überträgt das WM-Finale am Sonntag (19. Juli 2026) ab 19:30 Uhr live im Free-TV. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.