Bei der Fußball-WM 2026 treffen in Gruppe A Tschechien und Südafrika aufeinander. Gespielt wird in Atlanta, Anstoß ist um 18 Uhr MEZ. Beide Teams brauchen Punkte im Rennen um das Achtelfinale. Auch Mexiko und Südkorea gehören zur Gruppe. Das ZDF zeigt die Partie live im TV und Livestream.